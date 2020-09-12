Пекин, , 16:02 — REGNUM Спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-02C был утерян вследствие неудачного запуска посредством ракеты-носителя «Куайчжоу-1А» 12 сентября. Об этом сообщает газета China Daily.

Твердотопливная ракета «Куайчжоу-1А» стартовала с космодрома «Цзюцюань» 12 сентября в 13:02 по пекинскому времени (07:02 мск). Через несколько часов в центре запуска сообщили, что спутник Gaofen-02C не был выведен на расчётную орбиту из-за сбоя. Причины неудачи запуска устанавливаются.

Спутник Gaofen-02C должен был использоваться в составе одноимённой группировки для экологического мониторинга, отслеживания стихийных бедствий, в сельском хозяйстве и других сферах. Стартовая масса спутника составляет 230 кг, он должен был достичь орбиты высотой 535 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября с китайского космодрома «Тайюань» стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-4B», успешно выведшая на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-11.