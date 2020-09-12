Вашингтон, , 15:32 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США начало сбор предложений от частных компаний на коммерческие миссии по забору лунного грунта. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

NASA готово заключить контракты с частными компаниями, которые могут осуществить запуск автоматических миссий к Луне. В рамках этих миссий космические аппараты должны будут произвести забор грунта из определённых районов Луны и доставить его на Землю.

Целью этой программы является изучение состава лунного грунта в разных районах спутника Земли. В NASA рассчитывают, что такие миссии помогут выбрать оптимальные регионы для будущих полётов на Луну и создания лунной базы. Возможность использования содержащихся в лунном грунте материалов позволит заложить основы долговременного присутствия на Луне, а также начать разработку пилотируемых миссий к Марсу.

Согласно условиям предложения NASA, миссии по доставке лунного грунта должны быть реализованы до 2024 года. Заключившие контракт с NASA компании получат 10% от вознаграждения в качестве аванса, ещё 10% — после запуска космического аппарата, а оставшиеся 80% — при условии успешной доставки лунного грунта на Землю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре руководитель программы пилотируемых космических полётов NASA Кэти Людерс заявила, что стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System для лунной программы США составит около $9,1 млрд.

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