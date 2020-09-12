Пекин, , 14:34 — REGNUM Совокупные внутриигровые расходы пользователей мобильной видеоигры PUBG Mobile превысили $3,5 млрд по итогам августа. Об этом сообщает исследовательская компания Sensor Tower.

Китайская компания Tencent выпустила видеоигру PUBG Mobile для мобильных устройств в феврале 2018 года. Вскоре она стала самой популярной мобильной видеоигрой в жанре «королевская битва», обойдя таких конкурентов как Fortnite, Garena Free Fire, Knives Out и Call of Duty: Mobile.

Пандемия коронавирусной инфекции привела к росту популярности мобильных видеоигр, включая PUBG Mobile. Первую половину 2020 года игроки потратили в PUBG Mobile около $1,8 млрд, а к концу августа общие затраты превысили $3,5 млрд (включая затраты в китайской версии PUBG Mobile — Game For Peace).

Крупнейшим рынком для PUBG Mobile остаётся Китай, на который приходится около 53% от общего дохода. Второе место по расходам игроков занимают США (13,6%), третье — Япония (5,5%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе администрация мобильной видеоигры PUBG Mobile заблокировала 2,2 млн аккаунтов игроков за жульничество.

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