Пекин, , 14:04 — REGNUM Сотрудники научно-исследовательского института при Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации разработали боевой беспилотник Sparrowhawk. Об этом сообщает газета China Daily.

Китайский беспилотник Times Asi

Аппарат Sparrowhawk создан для подавления небольших беспилотников, которые могут представлять угрозу общественной безопасности. Для этого летательный аппарат оборудован двумя небольшими орудиями, которые выпускают снаряды, разворачивающиеся в сеть и сбивающие другие беспилотники. Также Sparrowhawk оснащён системой электронного подавления сигналов, передаваемых на другие беспилотники.

Главный конструктор Sparrowhawk Пэн Яньюн рассказал, что аппарат может блокировать любые беспилотники, двигающиеся со скоростью менее 20 км в час. Планируется, что Sparrowhawk будет использоваться правоохранительными органами для защиты правительственных и военных объектов, а также ключевых элементов инфраструктуры, включая атомные электростанции и нефтеперерабатывающие заводы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» представил комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Солярис-Н».