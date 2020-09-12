Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Долгосрочные издержки от запрета социальной сети TikTok в США могут оказаться значительно выше краткосрочных приобретений, заявил генеральный директор Instagram Адам Моссери в эфире телеканала CNBC.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете в США социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Запрет вступит в силу 20 сентября, до этого времени китайская компания может продать американское подразделение TikTok одной из местных компаний.

В августе социальная сеть Instagram (принадлежит американской компании Facebook) запустила сервис Reels, который является аналогом TikTok. Ожидается, что запрет TikTok в США может привести к популярности других подобных сервисов, однако в Instagram считают, что в долгосрочной перспективе от этого проиграют и американские компании.

«Если дело дойдёт до того, что интернет будет разделён между странами, то мы не сможем работать в этих условиях. Я думаю, что это является более проблематичным, чем любая краткосрочная выгода», — заявил Моссери.

Он добавил, что негативные последствия подобных решений могут проявиться через пять или десять лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что не будет продлевать срок, отведённый компании ByteDance на продажу американского подразделения TikTok.

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