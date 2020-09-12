Москва, , 11:50 — REGNUM Орбита Международной космической станции может быть внепланово скорректирована для устранения угрозы столкновения с вышедшим из строя американским военным спутником. 12 сентября об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Приближение американского военного спутника BRICSat-2 к орбитальной станции было выявлено с помощью российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Специалисты прогнозируют, что спутник пройдёт вблизи МКС 14 сентября в 02:23 по московскому времени.

Вероятность сближения составляет 3.47Е-04. Специалисты Роскосмоса продолжают следить за ситуацией. В случае подтверждения необходимости коррекции орбиты этот манёвр будет проведёт 14 сентября в период с 00:00 до 01:00 мск.

В Роскосмосе напомнили, что российская сторона ранее предупреждала партнёров об угрозах создания низкоорбитальных спутниковых группировок. Для недопущения подобных ситуаций в госкорпорации предлагают выработать необходимый регламент взаимодействия с иностранными партнёрами.

Экспериментальный малый спутник BRICSat-2 формата CubeSat был запущен 25 июня 2019 года. Оператором спутника являлись военно-морские силы США. В настоящее время спутник превратился в состояние неуправляемого «космического мусора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября орбита МКС была скорректирована с целью формирования баллистических условий для стыковки корабля «Союз МС-17».

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