Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Глава частной аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск поддержал коллег из Astra после неудачного запуска ракеты-носителя 12 сентября. Комментарий опубликован на странице Маска в социальной сети Twitter.

«Жаль это слышать. Уверен, что вы разберётесь в проблеме. Нам потребовалось провести четыре запуска, чтобы достичь орбиты. Ракетостроение — это трудно», — прокомментировал Маск.

Представители компании Astra поблагодарили Маска в социальной сети, отметив, что им удалось достичь определённого прогресса при неудачном запуске. В Astra добавили, что следующая ракета — Rocket 3.2 — уже произведена. Следующая попытка запуска будет предпринята после устранения выявленных проблем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября компания Astra предприняла попытку запуска ракеты-носителя Rocket 3.1 с космодрома «Кодьяк» на Аляске. Полёт был прекращён в аварийном режиме из-за сбоя в работе первой ступени носителя.

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