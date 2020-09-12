Тегеран, , 11:53 — REGNUM 10 сентября полутяжелая подводная лодка иранского производства «Фатех» (завоеватель) приняла участие в военных манёврах Zolfaqar-99, организованных армией Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 сентября.

По данным отдела по связям с общественностью армии, иранская подводная лодка «Фатех» (завоеватель) была впервые использована в военных учениях. Разведывательно-оперативное патрулирование в общей зоне действий и присутствие в дальних водах северной части Индийского океана вошли в число операций, выполненных подводной лодкой в ходе учений.

Подводная лодка «Фатех» — первая в своем роде лодка, построенная в Иране и вошедшая в состав Южного флота ВМФ страны в начале 2019 года.

Иранская армия проводит основную фазу маневров Zolfaqar-99 в Оманском заливе на юге страны. Трехдневная совместная военная игра проводится военно-воздушными и военно-морскими силами под девизом «устойчивая безопасность под сенью сдерживающей силы».