Пекин, , 10:01 — REGNUM Китайская компания LandSpace планирует провести первый испытательный запуск ракеты-носителя Zhuque-2 весной 2021 года, заявил генеральный директор LandSpace Чжан Чанву. Об этом сообщает газета China Daily.

В LandSpace заявляют, что Zhuque-2 станет самой большой и самой мощной частной ракетой-носителем в Китае. Ракета с метановым двигателем будет иметь высоту 49,5 метра и диаметр 3,35 метра, такой же, как у большинства ракет серии «Чанчжэн». Zhuque-2 сможет выводить на солнечно-синхронную орбиту до 4 тонн полезной нагрузки.

Основатель LandSpace Чжан Чанву рассказал, что серийное производство двигателей и корпусов ракет Zhuque-2 будет запущено на заводе компании в Хучжоу в ближайшее время. Он отметил, что с 2022 года это предприятие сможет ежегодно выпускать около 15 ракет-носителей Zhuque-2.

Чанву подчеркнул, что уже завершена большая часть наземных испытаний Zhuque-2. Первый испытательный коммерческий запуск запланирован на июнь 2021 года.

Единственный испытательный запуск ракеты Zhuque-1 состоялся в октябре 2018 года. Полезная нагрузка была утеряна из-за сбоя в работе третьей ступени ракеты-носителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года компания LandSpace запустила в Хучжоу первый в Китае частный завод по производству ракет-носителей и ракетных двигателей.

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