Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Ракета-носитель частной американской космической компании Astra, которая была запущена сегодня, 12 сентября, с космодрома «Кодьяк» на Аляске, не смогла достичь околоземной орбиты из-за аварии первой ступени. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Успешный старт… но полёт закончился на этапе работы первой ступени», — сказано в сообщении компании Astra в сети микроблогов Twitter.

Американская частная космическая компания Astra была создана в 2016 году. Компания разработала двухступенчатую ракету для запуска космических аппаратов на околоземную орбиту. В 2018 году эта ракета совершила два суборбитальных полета. Оба они прошли в аварийном режиме.

В марте должен был состоятся первый запуск ракеты со спутником на борту, который должен был быть выведен на околоземную орбиту. Запуск проводился в рамках конкурса управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA). Старт был неудачным — ракета разрушилась прямо на стартовом столу.