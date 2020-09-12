Токио, , 09:27 — REGNUM К 2025 году не менее 15% электроэнергии, используемой корпорацией Sony, будет поступать из возобновляемых источников, заявил вице-президент Sony Широ Камбе. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Планы Sony были представлены на информационной сессии по вопросам экологии и корпоративного управления. Представители компании отметили, что в предыдущем году доля возобновляемой электроэнергии составила около 5% среди общего объёма, потребляемого корпорацией.

Среднесрочная стратегия Sony предусматривает наращивание этого показателя до 15% к 2025 году. В долгосрочной перспективе в Sony планируют полностью перейти на использование электроэнергии из возобновляемых источников.

Камбе добавил, что в рамках экологической стратегии Sony корпорация создаст новый фонд размером в 1 млрд йен (около $9.4 млн). Этот фонд будет использоваться для инвестиций в стартапы, занимающиеся развитием экологических технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле акционеры Sony Corporation приняли решение об изменении названия компании на Sony Group. Решение вступит в силу в апреле 2021 года.

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