Москва, , 08:59 — REGNUM Специалисты космодрома «Байконур» провели ряд предстартовых проверок систем пилотируемого корабля «Союз МС-17». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В ходе автономных испытаний была проведена диагностика электронно-вычислительного и радионавигационного оборудования. Также специалисты проверили исправность служебной аппаратуры и протестировали бортовые системы.

Следующим этапом подготовки к космическому полёту станет проверка корабля на герметичность. Для этого «Союз МС-17» будет перемещён в вакуумную камеру монтажно-испытательного корпуса.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-17» назначен на 14 октября. Корабль доставит на Международную космическую станцию космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта США Кэтлин Рубинс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября орбита МКС была скорректирована с целью формирования баллистический условий для прибытия корабля «Союз Мс-17».

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