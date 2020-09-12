Пекин, , 08:28 — REGNUM Китайская компания Baidu запустила службу беспилотного такси Apollo Go в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Baidu.

Такси будут использоваться для поездок в специальной зоне для испытаний автономных транспортных средств, охватывающей районы Ичжуан, Хайдянь и Шуньи. На первом этапе автопарк беспилотных такси Baidu в Пекине будет включать 40 автомобилей.

Вице-президент Baidu Ли Чжэньюй отметил, что Пекин стал одним из первых городов Китая, в котором были выделены специальные зоны для испытания самоуправляемого транспорта. Он добавил, что служба беспилотного такси внесёт вклад в дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры.

Компания Baidu представила платформу для беспилотных автомобилей Apollo в апреле 2017 года. В компании рассчитывают, что в будущем этими системами, работающими на процессорах Xilinx, будут оснащаться автомобили разных производителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле компания WeRide получила от правительства города Гуанчжоу первое в Китае разрешение на испытания автомобилей без водителя на дорогах общего пользования.

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