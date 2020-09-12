Москва, , 08:02 — REGNUM Для запусков с плавучего космодрома «Морской старт» смогут использоваться штатные ракеты-носители «Союз-5», заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире передачи «Линия генерального» телестудии «Роскосмос ТВ».

Рогозин объяснил, что для запусков ракет серии «Союз-5» потребуется укрепить опоры пускового стола и провести модернизацию комплекса. При этом модификация самого носителя не потребуется.

«Я думаю, что будем использовать штатную ракету», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Рогозин добавил, что запуски с «Морского старта» будут производиться вблизи экватора. Это позволит увеличить массу выводимой на орбиту полезной нагрузки.

«Если он [«Союз-5»] с «Байконура» и «Восточного» будет выводить по 18 тонн полезной нагрузки, то с экватора он будет выводить как ракета тяжёлого класса», — подытожил Рогозин.

Плавучий космодром «Морской старт» был создан международным консорциумом, платформа использовалась для запусков ракет-носителей «Зенит». В 2016 году космодром был выкуплен российской компанией S7 Space, в 2020 году — перебазирован из США в Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре представители S7 Space обсудили с правительством Приморского края возможность организации постоянной стоянки для космодрома «Морской старт» в одной из бухт Приморья.

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