Москва, , 08:02 — REGNUM Голосовые помощники, вероятно, обладают функциями для прослушивания разговоров по телефону, потому что реагируют на ключевые слова, сообщила 12 сентября специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова агентству «Прайм».

»У каждого владельца смартфона был такой опыт, когда упоминаешь в разговоре какое-то специфическое понятие и моментально получаешь на него контекстную рекламу, — напомнила она. — Внятного объяснения, почему это происходит так часто, со стороны разработчиков так до сих пор нет».

Боровикова добавила, что при использовании гаджета абонент по умолчанию соглашается на предоставление производителю записей «для улучшения обслуживания». Однако такой подход не защищает конфиденциальность разговоров и не гарантирует, что записи не будут анализировать «на аутсорсе в другой стране».

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