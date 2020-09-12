Пекин, , 07:29 — REGNUM Смартфоны с оболочкой EMUI 11 в будущем получат возможность работы под управлением новой операционной системы Harmony OS, сообщил представитель компании Huawei порталу Android Authority.

В настоящее время Huawei оснащает свои смартфоны оболочкой EMUI, разработанной на базе операционной системы Android. Параллельно в китайской компании работают над собственной операционной системой Harmony OS, которая уже поддерживается на умных телевизорах, а позже будет работать на смартфонах и других мобильных устройствах.

Представитель Huawei подтвердил, что владельцы со смартфонами под управлением последней версии EMUI 11 в будущем смогут обновиться до Harmony OS. Поддерживаемая на смартфонах версия операционной системы от Huawei должна выйти в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября компания Huawei представила вторую версию операционной системы Harmony OS 2.0. На первом этапе эта версия операционной системы будет поддерживаться на умных телевизорах, колонках и автомобильных компьютерах. Позже будет добавлена поддержка смартфонов и планшетов.