Пекин, , 06:29 — REGNUM Российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» способны наносить силам потенциального противника такой ущерб, который окажется даже большим, чем при использовании ядерной бомбы, пишет 11 сентября китайский портал Sina.

«Ракета «Авангард», летящая со скоростью 27 Махов, способна за 15 минут долететь до Вашингтона, — объясняют авторы публикации. — За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете».

Авторы заключают, что превосходные характеристики российских систем делают бесполезными американские средства ПВО, поскольку они окажутся неспособными перехватить снаряд из-за его скрытности и феноменальной скорости.

«Эта показательная демонстрация России поставила Америку в безвыходное положение», — заключают эксперты.

Ранее командующий российскими Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что все ракетные полки России оснастят новейшими комплексами «Ярс», «Сармат» и «Авангард» в ближайшее время.

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