Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Ядерные боеголовки W76−2, которые размещаются на баллистических ракетах подводного базирования Trident D-5, скорее всего, имел в виду американский президент США Дональд Трамп, говоря об о «уникальном» оружии США, которого нет у других стран, сообщают журналисты издания Popular Mechanics в своей статье.

По сведениям авторов материала, в настоящее время у США на боевом дежурстве стоят двенадцать атомных подводных лодок с 20 баллистическими ракетами Trident D-5, каждая из которых может нести от четыре-пять ядерных боеголовок указанного типа.

Издание отмечает, что одна W76−2 по разрушительности примерно в шесть раз мощнее ядерных бомб, сброшенных ВВС США на японский город Хиросиму. Журналисты напомнили, что впервые об этом виде вооружения американские власти сообщили в феврале 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM 10 сентября Дональд Трамп заявил, что США владеют «невероятными» системами ядерного оружия, аналогов которым нет ни у РФ, ни у Китая.

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