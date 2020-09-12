Пекин, , 03:15 — REGNUM Пекин одобрил технико-экономического обоснования линии метро, которая пролегает через оживленный центральный деловой район на востоке города, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Линия 28 метро Пекина, согласно плану, имеет общую протяженность 8,9 км и девять станций. Она растянется от станции Дундацяо до станции Гуанцюдунлу, сообщили в муниципальной комиссии развития и реформы Пекина.

Также на ней будет расположено пять трансферных станций, которые соединят уже существующие линии 6, 10, 1 и 14 с линиями 7, 17, 22, а также R4 и R1, которые в настоящее время находятся на стадии строительства или планирования.

Новая линия пекинского метро будет иметь расстояние между станциями примерно в один километр, что сделает ее линией с самыми короткими интервалами в Пекине. Линия соединит большинство главных офисных зданий со спальными районами.