Гуанчжоу, Китай, , 03:01 — REGNUM Китайский технологический гигант Huawei сообщил о запуске усовершенствованной собственной операционной системы HarmonyOS 2.0 в следующем году, передает 11 сентября агентство Синьхуа.

Усовершенствованная версия операционной системы будет доступна на смартфонах компании Huawei уже в 2021 году, сообщил генеральный директор потребительского направления бизнеса компании Ричард Юй во время Конференции разработчиков Huawei, которая прошла в городе Дунгуань провинции Гуандун на юге Китая.

HarmonyOS или «Хунмэн» на китайском представляет собой операционную систему, разработанную для различных устройств и сценариев использование. Программное обеспечение впервые дебютировало в августе 2019 года.

Бета-версия операционной системы будет доступно для устройств вроде умных часов и телевизоров уже с 10 сентября, а бета-версия инструментов для разработчиков смартфонов будет доступно уже с декабря 2020 года, сообщил Юй.