Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Вооруженные силы США могут получить новые тактические разведывательные беспилотники вертолетного типа. Один из них, Ghost 4, представила компания Anduril.

Разведывательный дрон Ghost 4 способен самостоятельно вести разведку и оповещать оператора об обнаруженных им объектах. Кроме того, несколько таких дронов можно свести в одну группу, которая будет передавать данные одному оператору.

Разработчики заявляют, что количество дронов в такой группе практически не ограничено.

Фюзеляж Ghost 4 выполнен складным, что позволяет переносить его в одном чемодане. В рабочем положении длина аппарата равна 2,7 метра, в сложенном — 1,1 метра. Малошумный электрический двигатель обеспечивает продолжительность полета до 100 минут.

Кроме основного электронно-оптического наблюдательного модуля на Ghost 4 могут быть установлены лазерные целеуказатели, дополнительные вычислительные модули, системы связи и т. д.

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