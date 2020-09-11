Вашингтон, , 22:37 — REGNUM В сеть попала информация о содержимом коробок новой консоли PlayStation 5. Публикацию 11 сентября на своей Twitter-странице разместил известный инсайдер Daniel Ahmad.

Он сообщил, что Sony положит в коробки с PlayStation 5, которые будут продаваться в Гонконге. Опубликованный скриншот даёт понять, что боксы как с «цифровой», так и со стандартной версией PS5 будут содержать контроллер DualSense, саму консоль, подставку, кабель HDMI, блок питания с кабелем, кабель USB, а также инструкцию по эксплуатации.

Издание обратило внимание, что в комплекте PlayStation 5 отсутствует какая-либо аудиогарнитура. Кроме того, оно напомнило: ранее Sony заявляла, что с «цифровой» версией PS5 будут поставляться некие дополнительные аксессуары.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1304458398369538048

Стоит отметить, что пока Sony не назвала дату начала продаж PlayStation 5. Ранее СМИ сообщили, что консоль может появиться в магазинах Великобритании 13 ноября 2020 года.

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