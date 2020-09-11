Тайбэй, , 19:30 — REGNUM Компания B&H Photo начала собирать в США предзаказы на новые видеокарты Nvidia Ampere производства Asus. Об этом 11 сентября сообщил журнал PC Gamer.

В частности, в онлайн-магазине B&H Photo пользователи могут сделать предзаказ на Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080 O10G, заплатив $799,99. Им также доступна GeForce RTX 3080 O10G за $779,99. Издание предположило, что более дорогая карта является «разогнанной» версией устройства.

Напомним, ранее Nvidia сообщила, что видеокарты GeForce RTX 3080 появятся в продаже 17 сентября 2020 года. GeForce RTX 3090 появится в магазинах 24 сентября, а релиз GeForce RTX 3070 состоится в октябре.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, насколько видеокарта GeForce RTX 3080 мощнее RTX 2080