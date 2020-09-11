Токио, , 12:35 — REGNUM Японская компания Lexus (принадлежит корпорации Toyota Motor) представила новую модификацию RC F под названием Fuji Speedway Edition. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Названа новинка в честь гоночной трассы в предгорьях Японии. Всего с конвейера автозавода японской компании сойдёт 60 экземпляров Fuji Speedway Edition.

Автопроизводители снизили массу авто, установили карбон-керамические тормоза Brembo и титановую выхлопную трубу, а также укомплектовали авто аэродинамическим обвесом из углеволокна.

Под капотом машины остался прежний двигатель V8 производительностью 472 л. с. Модернизированный Lexus RC F Fuji Speedway набирает «сотню» за 3,9 секунды, в то время как у обычной модификации RC F этот показатель равен 4,5 секунды.

Напомним, в начале сентября 2020 года дилеры Lexus в России начали приём заказов на новую специальную версию 200-сильного бизнес-седана ES 250 Advance.

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