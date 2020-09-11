Токио, , 12:11 — REGNUM Японская компания Nissan выпустит спорткар GT-R R35 в версии Final Edition. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Ожидается, что всего Nissan выпустит 20 экземпляров GT-R R35 Final Edition.

R35 будет выпускаться с 710-сильным турбированным мотором V6 рабочим объёмом 3,8 л. Агрегат имеет турбонагнетатели от спорткара GT-R со спецификацией GT3. Кроме того, мотор оснащён высокопроизводительными топливными форсунками. Шестискоростная автоматическая трансмиссия также была модернизирована.

Официальная премьера новинки планируется на 2022 год.

Напомним, из-за финансовых трудностей, вызванных эпидемией нового коронавируса, японский автопроизводитель Nissan отложил начало производства кроссовера Qashqai третьего поколения с октября 2020 года на апрель 2021 года.

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