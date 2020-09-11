Пекин, , 11:55 — REGNUM Китайская компания JAC 22 сентября 2020 года официально представит электрический автомобиль iEV7S. Об этом сообщает пресс-служба китайской марки.

Отмечается, что электрический хэтчбек iEV7S в России станет «самым доступным электрическим авто из числа официально представленных на рынке».

Электромобиль создан на такой же «тележке», что и модель JAC S2. На ней размещён электрический силовой агрегат производительностью 115 «лошадей». Этот движок позволяет электрокару набирать «сотню» за 12 секунд. При этом максимальная скорость электромобиля равна 130 км/ч. На одном заряде iEV7S 22 может проехать до 360 км.

Продаваться модель будет только в одной комплектации Luxury. Авто укомплектуют мультимедийной системой с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, кожаными креслами, светодиодной оптикой, а также парктроником и двумя воздушными подушками безопасности.

Напомним, по итогом первой половины 2020 года компания JAC получила чистый убыток в размере 146 млн юаней (1,6 млрд рублей).

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