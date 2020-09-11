Москва, , 09:41 — REGNUM Немецкая компания Audi представила новые версии электрокроссоверов e-tron. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Кроссоверы e-tron и e-tron Sportback в новой версии получили приставку S, которая отличается от стандартной модификации более производительной силовой установкой. Так, модели получили три электрических мотора. При этом два из них располагаются на задней оси, а один — вращает колеса спереди.

Таким образом, суммарная мощность установки составляет 370 кВт и 973 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч Audi e-tron S и Audi e-tron S Sportback разгоняется за 4,5 с. При этом максимальная скорость моделей равна 210 км/ч.

Ёмкость батареи новых e-tron составляет 95 кВт-ч. Одного заряда Audi e-tron S хватит, чтобы проехать расстояние равное 364 км, а e-tron S Sportback может проехать до 370 км (по версии WLTP).

Напомним, в августе 2020 года стало известно, что Audi планирует представить в России обновленную версию электрокара e-tron.

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