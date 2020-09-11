Куньмин, Китай, 11 сентября 2020, 07:18 — REGNUM Строительство всех 35 тоннелей железной дороги Дали — Линьцан протяженностью 202 км в провинции Юньнань на юго-западе Китая было завершено, сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.
Последним оказался тоннель Синьцзышань протяженностью 8,9 км, расположенный в уезде Наньцзян в Дали-Байском автономном округе провинции. Строительство продлилось более 1700 дней в ситуации высокого риска.
Дорога уникальна тем, что 87% ее протяженности занимают мосты и тоннели, а сама она расположена в гористой местности. Максимальная скорость движения по ней после завершения строительства будет достигать 160 км/ч.