Москва, , 05:27 — REGNUM Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) будет замечен и уничтожен сразу после выполнения пуска всех его баллистических ракет, заявил в интервью РИА Новости бывший командир одной из российских атомных подводных лодок, капитан I ранга Игорь Курдин.

По словам военного, после выполнения приказа субмарины теряет способность к маневрированию и становится уязвимой. Подлодка может защититься от нападения лишь используя торпеды или средства гидроакустики.

Курдин отметил, что наиболее тяжело осуществлять боевые задачи в Арктике, поскольку из-за ледяного покрова ракетоносцам необходимо всплывать, чтобы выстрелить. Кроме того, лед может помешать и в момент всплытия.

Кроме того, как добавил экс-командир подлодки, именно в этом регионе боевое дежурство ведут многоцелевые американские субмарины, главной целью которых является слежение за российскими РПКСН для их уничтожения в случае возможного ракетного пуска.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Северным командованием ВС США (NORAD) объявило о том, что в международных водах вблизи Аляски всплыла российская подводная лодка.

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