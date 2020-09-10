Вашингтон, , 20:52 — REGNUM США намерены провести более 40 испытаний гиперзвуковых вооружений в течение ближайших четырёх лет, заявил 10 сентября года заместитель главы Пентагона Дэвид Норкуист на интернет-конференции издания Defense News.

По его словам, такие испытания будут проводиться с перспективой их окончательной доводки и передачи военным. При этом Норкуист заявил, что речь идёт о семействе гиперзвуковых вооружений.

«В течение следующих четырех лет мы проведем более 40 летных испытаний, чтобы разработать семейство гиперзвуковых вооружений и передать его нашим боевым частям», — заявил заместитель шефа Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, в США разработка гиперзвуковых ракет пока остаётся в начальной фазе. На данный момент известно о закрытии нескольких проектов этого направления, признанных бесперспективными.

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