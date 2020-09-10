Сеул, , 14:41 — REGNUM В Южной Корее начнут серийное производство новой 120-мм самоходной миномётной системы к концу 2020 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

По их словам, данное решение было принято 9 сентября. В случае заключения контракта с производителем во второй половине текущего года, ожидается, что поставки установки в вооруженные силы начнутся в конце 2021 года.

Известно, что до 2025 года в серийное производство планируется вложить 770 млрд вон (~$648,8 млн).

Отмечается, что новая система имеет максимальную скорость движения 70 км/ч и дальность полёта снаряда — 12 км.

Ранее представители DAPA сообщили о том, что прототип истребителя KF-X будет представлен в первой половине 2021 года.

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