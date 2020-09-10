Лондон, , 13:11 — REGNUM Японский автопроизводитель Suzuki представил в Великобритании обновлённую версию модели Swift для европейского авторынка. Об этом сообщается на сайте компании.

Модернизированный внешний вид модели включает в себя: вертикально расположенные передние и задние светодиодные фонари, а также новую переднюю решётку радиатора.

Под капотом авто теперь функционирует новая версия 1,2-литрового бензинового мотора Dualjet без наддува. Теперь двигатель имеет модернизированную систему двойного впрыска, электронную систему изменения фаз газораспределения и электрические форсунки охлаждения поршней.

Мотор производительностью 82 л. с. позволяет автомобилю разогнаться до «сотни» за 12,2 с.

Напомним, первая серийная модель Suzuki Swift сошла с заводского конвейера в 2017 году.

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