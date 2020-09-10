Модена, Италия, , 09:51 — REGNUM Итальянская компания Maserati представила в Модене новый суперкар MC20. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый суперкар Maserati — это преемник MC12. Модель получила новый шестицилиндровый двигатель Nettuno мощностью 630 л. с. с крутящим моментом 730 Нм. С 0 до 100 км/ч суперкар MC20 разгоняется менее чем за 2,9 с. При этом максимальная скорость модели составляет более 325 км/ч.

Дизайн MC20 был создан примерно за 24 месяца при участии команды инженеров Maserati Innovation Lab, технических специалистов из Maserati Engine Lab и дизайнеров из Maserati Style Center.

MC20 представлен в версиях купе и кабриолет. Производство моделей запланировано на конец 2020 года.

Напомним, в августе 2020 года компания Maserati представила спортивные версии модели Ghibli и Quattroporte с мотором от Ferrari.

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