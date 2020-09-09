Санта-Клара, США, , 23:20 — REGNUM Компания AMD официально анонсирует архитектуру процессоров Zen 3 8 октября 2020 года. Об этом 9 сентября сообщил портал DSOGaming.

Производитель выступил с официальным объявлением сразу после того, как информацию выложил в сеть известный инсайдер Фрэнк Азор. Кроме того, AMD сообщила, что 28 октября 2020 года она представит свою новую видеокарту Radeon RX 6000 NAVI, которая создавалась на базе архитектуры RDNA 2.

https://twitter.com/AMDGaming/status/1303726683976069120

Ожидается, что видеокарты Naviвыйдут на рынок в ноябре 2020 года. Некоторые инсайдеры отмечали, что AMD хочет представать всю их линейку до начала страрта продаж новых консолей Sony и Microsoft.

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