Вашингтон, , 21:32 — REGNUM Военные США предполагают, что Россия будет развертывать автономные системы с искусственным интеллектом (ИИ) в «будущих зонах боевых действий», заявил 9 сентября министр обороны США Марк Эспер на виртуальном форуме по вопросам развития технологий ИИ.

Марк Эспер Defense.gov

По его словам, Россия уже разрабатывает такие системы для самолетов, подлодок и структур боевого управления.

«Москва объявила о создании автономных систем на основе ИИ для наземной техники, самолётов, атомных субмарин и комплексов боевого управления. Мы ожидаем, что они будут развертывать такие средства в будущих зонах боевых действий», — сказал Эспер.

«В эпоху соперничества великих держав новые технологии меняют характер военных действий, поэтому мы должны быть впереди наших соперников, которые сейчас находятся на том же уровне, что и мы. Конкретно речь идет о Китае и России», — пояснил шеф Пентагона.

Читайте ранее в этом сюжете: Земельный департамент Дубая интегрирует ИИ в оценку недвижимости