Лондон, , 12:37 — REGNUM Британское тюнинг-ателье Topaz представило уникальный McLaren Speedtail в ярко-красном цвете. Видео с авто размещено на канале Topaz Detailing в YouTube.

На первый взгляд кажется, что тюнеры выкрасили Speedtail в оттенок «красный вулкан» от McLaren, но на самом деле цвет гиперкара постепенно становится темнее к корме, где приобретает уже не сочный, а тёмно-красный оттенок. Такая градиентная окраска смотрится очень эффектно. Акценты тёмно-красного цвета имеются и на передних колесах.

Тюнинговое авто также получило особый кожух мотора, который выполнен из углеволокна, окрашенного в тёмно-красный цвет. Внутри машины водительское кресло обтянито красной кожей, а два пассажирских сиденья отделаны тёмно-красной алькантарой.

Напомним, под капотом Speedtail функционирует гибридный мотор общей производительностью 1055 л. с. Этот агрегат способен разогнаться до 300 км/ч менее чем за 13 секунд. Максимальная скорость автомобиля равна 403 км/ч.

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