Москва, , 09:32 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen запатентовала в России экстерьер минивэна Viloran. Изображения модели размещены в базе Федерального института промышленной собственности.

Пока нет никакой информации о том, появится ли минивэн в России. Немецкая компания могла оформить патент с целью защитить свои интеллектуальные права.

Стоит отметить, что Volkswagen Viloran производится с ноября прошлого года в Китае и продается только там.

Напомним, минивэн Volkswagen Viloran построен на модульной платформе MQB. Размер колесной базы модели составляет 3180 мм, а длина превышает 5,3 м. В качестве силовой установки Viloran получил турбированный двигатель 2.0 TSI мощностью 220 л. с., который сочетается с семиступенчатым преселективным «роботом» DSG с двумя мокрыми сцеплениями.

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