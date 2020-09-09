Берлин, 9 сентября 2020, 08:13 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche вывел на финальные испытания на трассу Нюрбургринг электрический универсал Taycan Cross Turismo. Видео с тестами авто размещено на канале Automotive Mike в YouTube.
Аккумуляторная батарея электромобиля размещена в полу. Таким образом, центр тяжести у авто смещён вниз, что позволяет авто уверенно проходить крутые повороты на достаточно большой скорости. Судя по видео, машина имеет мощный электрический двигатель с мгновенным крутящим моментом.
По имеющейся информации, электрический универсал уже практически готов к началу массового производства.
Ранее руководитель продуктовой линейки Porsche Томас Фримут заявил, что компания разрабатывает супергибрид Panamera Turbo S E-Hybrid, который получит мотор рекордной мощности.
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