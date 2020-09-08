Москва, , 22:52 — REGNUM Сообщения об отказе американского аэрокосмического агентства NASA закупать место на российском корабле «Союз» для доставки астронавта на Международную космическую станцию (МКС) весной 2021 года не соответствуют действительности, заявили 8 сентября в Роскосмосе.

«Это не так. В Роскосмосе скоро будут рассмотрены предложения по составам экипажей на МКС, готовящихся к полётам на кораблях «Союз МС» в 2021 году. Состав экипажей будет международным», — сообщается в микроблоге госкорпорации в Twitter.

В Роскосмосе добавили, что подробности о составах экипажей будет обнародованы после их утверждения генеральным директором.

Напомним, из годового отчёта Роскосмоса стало известно, что NASA подтвердило России закупку только одного места на корабле «Союз», запуск которого запланирован на осень 2020 года. Между тем ранее стороны обговаривали вариант доставки астронавтов на МКС на российском корабле также и весной 2021 года.

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