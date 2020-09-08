Пекин, , 20:54 — REGNUM Создаваемый в России боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин» должен сильно обеспокоить США, сообщает китайское издание Sina.

Издание утверждает, что БЖРК «Баргузин» должен поступить на вооружение в 2023—2025 году.

Речь идёт о пусковых установках стратегических ядерных ракет, внешне не отличающихся от обычного железнодорожного товарного состава.

Благодаря этому БЖРК «Баргузин» может не только перемещаться по самой большой в мире площади с развитой сетью железных дорог, но и фактически неуязвим для упреждающего удара, так как вскрыть его местонахождение не сможет даже спутниковая разведка.

Боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» состоит из трех пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет с дополнительным оборудованием, а также из узла связи и командного пункта. Запуск ракет может быть произведен за несколько минут, но до приведения в боевое положение комплекс ничем не выделяется среди других грузовых поездов.

Стоит отметить, что железнодорожное шасси позволяет нести гораздо больше ракет, чем автомобильные тягачи.

Напомним, разработка БЖРК «Баргузин» была приостановлена в 2017 году, но теперь снова возобновлена.

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