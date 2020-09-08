Анкара, , 18:23 — REGNUM Турецкая компания ROKETSAN представила собственный вариант модернизации и дополнительной защиты основных боевых танков германского производства Leopard 2A4, состоящих на вооружении армии Турции.

Видеоролик с презентацией разработки опубликован на видео-хостинге YouTube.

Модернизация предусматривает установку на башню и лобовую часть корпуса танка блоков с многослойным наполнителем, динамической защиты бортов, а также решетчатых противокумулятивных экранов.

Разработчики считают, что это повысит выживаемость боевых машин в условиях применения управляемых ракет и реактивных противотанковых гранат.

После установки полного комплекта дополнительной защиты масса танка Leopard 2A4 возросла с 55 до 62 тонн, но специалисты ROKETSAN заявляют, что это не приведет к потере подвижности и проходимости.

С октября 2020 года такими комплектами допзащиты планируется оснастить 40 танков Leopard 2A4.

Как сообщало ИА REGNUM, о дополнительной защите этих танков в Турции задумались после потери порядка 10 таких машин в боях против сирийских курдов.

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