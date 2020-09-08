Берлин, , 10:51 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen представит самый большой кроссовер марки в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает портал «Новые автомобили» со ссылкой на информацию, полученную в дилерской сети компании.

Самый большой кроссовер немецкой марки получил заводской индекс VW416. Постороена модель на платформе Teramont.

По появившимся ранее изображениям новинки можно сделать вывод, что новая модель будет мало чем отличаться от концепта Volkswagen SMV. Последний был представлен весной 2019 года в Китае. Самый большой кроссовер Volkswagen в отличие от прототипа получит иные бампера и оптику, а также другую радиаторную решетку. А вот в салоне появится совершенно новая приборная панель с крупным тачскрином системы мультимедиа. Новинка также получит сенсорный блок климат-контроля и нестандартный электронный селектор коробки передач.

Новинка будет на 61 мм длиннее Volkswagen Teramon (5100 мм). А размер колесной базы составит 3100 мм.

Напомним, самая большая модель кроссовера Volkswagen, по предварительной информации, будет оборудована турбированным двигателем на 2,5 л мощностью 299 л. с. или двухлитровым турбомотором с отдачей 220 л. с.

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