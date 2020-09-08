Ланьчжоу, Китай, , 04:35 — REGNUM Все городские районы всех городов окружного значения провинции Ганьсу на северо-западе Китая к текущему моменту покрыты сетями связи 5G, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в отделении компании China Mobile по провинции Ганьсу, в наиболее населенных городских районах уездного уровня провинции сейчас также появился доступ к новым сетям.

С тех пор, как власти год назад ускорили строительство сетей связи пятого поколения, развитие 5G в регионе шло сразу в нескольких направлениях, включая «умные города», «умные госпитали», беспилотное вождение и беспилотную добычу ископаемых, сообщили в компании.

Отмечается также, что технология 5G может не только предложить пользователям удобство быстрой скорости загрузки, но и позволяет им получить интеллектуальные услуги в своей повседневной жизни.

По данным филиала компании China Tower по провинции Ганьсу, к настоящему времени в провинции построено 8536 станций 5G.