Москва, , 15:31 — REGNUM Дилеры Lexus в России приступили к приёму заказов на новую спецверсию бизнес-седана ES 250 Advance. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Автопроизводитель снабдил авто легкосплавными колесными дисками размером 18 дюймов, специальными накладками серебристого цвета с логотипом Lexus на порогах, мультимедийной системой с 12,3-дюймовым экраном, а также беспроводным зарядным устройством для гаджетов.

Кроме того, Lexus ES 250 Advance имеет 10 подушек безопасности, электрический подогрев руля, помощник при старте на склоне и парктроник.

В движение седан приводится мотором объёмом 2,5 литра и производительностью 200 «лошадей». Двигатель агрегатируется с 8-скоростной автоматической трансмиссией.

Цена машины равна 3 076 000 рублей.

Ранее компания Lexus представила в России спецверсию RX Black Vision в комплектациях RX 300 AWD и RX 350 AWD.

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