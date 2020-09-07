Лондон, , 14:52 — REGNUM Британское тюнинг-ателье Mulliner готовит три модели Bentley для премьеры на конкурсе элегантности под названием Salon Prive. Об этом сообщается на сайте SalonPriveConcours.

Мероприятие должно состояться в Бленхеймском дворце в Великобритании 22 сентября 2020 года.

Первое авто, выполненное в классическом стиле, называется Bentley Blower. Второе авто — Bacalar. Онлайн-представление этой модели прошло еще в марте 2020 года. Третий конкурсант от ателье — загадочный автомобиль Mulliner Collections. Что это за авто станет известно ближе к его дебюту на выставке.

Кроме этих машин на Salon Prive будет представлен отреставрированный и модернизированный фастбек R-Type Continental 1952 года выпуска.

Ранее на заводе Bentley в Крю был собран 40-тысячный автомобиль Flying Spur. Первая такая модель сошла с конвейера английского автопредприятия 15 лет назад.

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