Токио, , 12:55 — REGNUM На международном автомобильном салоне, который пройдет в Пекине, японская автокомпания Nissan представит электрический кроссовер Nissan Ariya, а также свои последние инновации, продукты и технологии в области автомобилестроения. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Международный автосалон в Китае начнётся в этом году 26 сентября. Также в КНР Nissan привезёт модель GT-R50 от Italdesign. Данное авто выпущено в ограниченном количестве. Эта машина является первой совместной разработкой Nissan и Italdesign. Автомобиль был создан в честь пятидесятилетия со дня выпуска Nissan GT-R.

Кроме того, на пекинской автовыставке Nissan покажет модели X-Trail и Quashqai с интеллектуальной технологией ProPilot (система автономного вождения на автотрассах).

Ранее компания Nissan начала в России продажи обновлённых моделей кроссовера X-Trail.

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