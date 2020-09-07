Минск, , 11:48 — REGNUM Гидроиспытания реакторной установки начаты на первом энергоблоке Белорусской АЭС в рамках подготовки к запуску электростанции. Об этом сообщает 7 сентября пресс-служба белорусского минэнерго.

Отмечается, что в ходе гидроиспытаний специалисты проверят работу главных циркуляционных насосов и другого оборудования первого и второго контуров реакторной установки.

При успешных испытаниях станет возможен переход к разогреву первого контура реактора до номинальных параметров, определение его гидравлических характеристик, а в дальнейшем — вывод реактора на минимально контролируемый уровень мощности.

Как сообщало ИА REGNUM, Белорусскую АЭС строят по российскому проекту в Гродненской области. В августе в реактор первого энергоблока загрузили топливо.

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