Пекин, , 10:19 — REGNUM Оптический спутник дистанционного зондирования Gaofen-11, предназначенный для реализации проектов в области сельского хозяйства, успешно вывел на околоземную орбиту Китай. Об этом 7 сентября сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) на своем сайте.

Согласно этим данным, спутник был выведен на орбиту посредством ракеты-носителя CZ-4B с космодрома Тайюань, расположенного в северной китайской провинции Шаньси, в 13:57 по местному времени (08:57 мск).

Также известно, что спутник Gaofen-11 был создан по заказу министерства сельского хозяйства и деревни Китая. Он является вторым летательным аппаратом из группы спутников, предназначенных, кроме аграрной сферы, для нужд планирования городов, прокладки дорог и проведения операций по сведению к минимуму и ликвидации последствий стихийных бедствий. Данные с этих космических аппаратов будут доступны странам-участницам программ «Один пояс — один путь».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября успешное приземление на заданной площадке совершил китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат.