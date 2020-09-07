Тольятти, Самарская область, , 09:14 — REGNUM Полвека назад, 7 сентября 1970 года, автомобилю Волжского автомобильного завода «ВАЗ-2101» официально было присвоено имя «Жигули». Об этом 7 сентября сообщает РИА Новости.

Руководство СССР в середине 1960-х поставило задачу наладить массовое производство бюджетных машин для того, чтобы ликвидировать избыток не обеспеченных товарами денег, накопленных населением.

Рассматривались различные варианты зарубежных моделей авто, которые могли бы стать основой для советской легковой машины. Выбирали между Ford, Peugeot, Renault и Fiat. Остановились на модели итальянского автопрома. В качестве прототипа для будущей массовой советской модели авто был определён Fiat 124, получивший в 1967 году титул «Автомобиль года».

Был объявлен всесоюзный конкурс на название для советского автомобиля на основе Fiat 124. Организаторы конкурса получили порядка 30 тысяч писем и телеграмм. Победителем конкурса стал конструктор по фамилии Чёрный, который предложил название «Жигули».

Напомним, ещё одно народное название ВАЗ-2101 — «копейка». На тольяттинском автозаводе с 1970-го было выпущено около пять миллионов «Жигулей» различных модификаций.

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