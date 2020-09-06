Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Прирост производительности видеокарты GeForce RTX 3080 по сравнению с RTX 2080 составил 68%. Об этом 6 сентября сообщает портал VideoCardz.

Тесты проводились с использованием технологий CUDA и OpenCL. Несмотря на значительный прирост мощности по сравнению с прошлой видеокартой, тем не менее, данные показатели оказались ниже заявленных компанией Nvdia.

Во время недавнего представления представители компании заявляли о «двукратном опережении». Более того, флагман нынешнего поколения RTX 2080Ti лишь на 40% слабее новой видеокарты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября компания Nvidia раскрыла информацию о технических нововведениях в новых поколениях видеокарт GeForce. К примеру, новые видеочипы основаны на архитектуре Ampere, способной обеспечить изображение 8К с частотой обновления экрана 60 Гц.